Coraz więcej Polaków ma konto w banku. Przestajemy odstawać od Zachodu

Coraz więcej Polaków zakłada konta bankowe. Poziomem ubankowienia przybliżamy się do Zachodu - wynika z ostatniego raportu Banku Światowego.

Odsetek posiadaczy kont bankowych wśród Polaków w wieku co najmniej 15 lat urósł w ubiegłym roku do 87 proc. - wynika z raportu Banku Światowego „The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution”. W tej grupie wiekowej rachunki bankowe ma 99 proc. Niemców i 94 proc. Francuzów.