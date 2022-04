Podwyżki stóp procentowych. Raty w górę o kolejne 10 proc.

Dotychczasowe podwyżki stóp procentowych, a dokładnie będące ich pochodnymi zmiany notowań stawki WIBOR spowodowały, że już dziś raty złotowych kredytów mieszkaniowych mogą być o około 50-60 proc. wyższe niż we wrześniu 2021 r. - ocenia HRE Investments. Jeśli sprawdzą się przewidywania sugerowane przez kontrakty terminowe, to raty pójdą jeszcze w górę o 10-15 proc., a podstawowa stopa procentowa dojdzie do poziomu około 5,5-6 proc. - uważa Turek.