Marcin Horała, kojarzony głównie z powodu prowadzenia komisji VAT-owskiej, zastąpi Mikołaja Wilda na stanowisku pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Decyzję podjął rzef rządu Mateusz Morawiecki.

CPK. Horała nowym pełnomocnikiem rządu ds. budowy Portu

"Bardzo doceniam to, co zrobił wiceminister Mikołaj Wild, ale widzę konieczność tej zmiany, by te rysujące się na horyzoncie przeszkody nas nie zatrzymały. Teraz potrzebny jest tam polityk, który będzie miał siłę polityczną konieczną na tym etapie" - dodał.