Cyber Monday 2019. Dzień internetowych promocji, czego się spodziewać?

Cyber Monday 2019 wypada 2 grudnia. To kolejny dzień wyprzedaży, odbywa się zawsze w pierwszy poniedziałek po Black Friday. Cyber Monday to zwyczaj handlowy, który przywędrował do nas z USA.

Cyber Monday 2019. Gdzie można liczyć na przeceny? (East News)

Cyber Monday 2019 to kolejny dzień wyprzedaży. Czego możemy spodziewać się po tegorocznym Cyber Monday? Cyberponiedziałek to pierwszy poniedziałek po Black Friday, czyli wyprzedażach w tradycyjnych sklepach. Jest odpowiedzią dla wciąż zyskującej na popularności sprzedaży online.

Tegoroczny Cyber Monday wypada 2 grudnia 2019 roku. Tego dnia e-sklepy organizują dla swoich klientów najlepsze promocje. Dzień wyprzedaży internetowych powstał w wyniku popularyzacji zakupów internetowych, a określenia "Cyber Monday" użyto po raz pierwszy w 2005 roku w USA.

Cyber Monday – wyprzedaże 2 grudnia 2019

Jedną z sieci sprzedaży, która jako pierwsza zdradziła swoje plany, jest RTV Euro AGD. Jak dowiadujemy się z krótkiego komunikatu na stronie sklepu, w poniedziałek można się spodziewać rabatów sięgających nawet 80 proc. Do nich dołączają także Media Expert czy Media Markt. Na promocje z okazji cyberponiedziałku można liczyć także m.in. w sklepach internetowych Bonprix czy Sephora.

Z kolei Allegro organizuje tygodniowy "festiwal" zakupów. Przez tydzień na platformie ma pojawić się ponad 25 mln przedmiotów w obniżonych cenach. Oferty znajdą się na specjalnej podstronie i będą zaczynać się co godzinę. Wszystkie produkty zostanę opatrzone tagiem "Black Week

W Cyber Monday 2 grudnia 2019 możemy spodziewać się wyprzedaży w wielu sklepach internetowych. Specjalne okazje przygotowały zarówno duże, jak i małe sklepy internetowe.