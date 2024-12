Cyberhigiena na co dzień – małe kroki, które zwiększą Twoje bezpieczeństwo w internecie

Materiał sponsorowany przez Bank Credit Agricole

Czym jest cyberhigiena i dlaczego jest ważna?

Cyberhigiena to zbiór prostych zasad, które chronią Twoje dane osobowe i prywatność w sieci. To nic innego jak codzienne dbanie o to, by nie dać się oszukać. W świecie pełnym zagrożeń, takich jak phishing (podszywanie się pod zaufane osoby lub instytucje) czy malware (szkodliwe oprogramowanie, które kradnie dane lub uszkadza urządzenia), cyberhigiena to nie opcja, ale konieczność dla każdego użytkownika internetu.

Aby ułatwić Ci wdrożenie tych nawyków, stworzyliśmy pełen praktycznych porad, darmowy e-book, który możesz pobrać. Dzięki niemu dowiesz się, jak krok po kroku zadbać o swoje bezpieczeństwo online i unikać cyberzagrożeń. To proste, skuteczne wsparcie, które warto mieć pod ręką!

Aktualizacje oprogramowania – pierwsza linia obrony przed zagrożeniami

Regularne aktualizowanie oprogramowania to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów ochrony Twoich danych. Cyberprzestępcy chętnie wykorzystują luki w starszych wersjach systemów operacyjnych, przeglądarek czy aplikacji, by uzyskać nielegalny dostęp do urządzeń.

Aktualizacje zawierają nie tylko nowe funkcje, ale przede wszystkim poprawki zabezpieczeń, które pomagają chronić Twój komputer i urządzenia mobilne. Zadbaj o regularność ich instalowania – to mały krok, który robi ogromną różnicę!

Dlaczego warto regularnie aktualizować oprogramowanie? Ochrona przed zagrożeniami — nowe wersje oprogramowania usuwają znane luki bezpieczeństwa.

— nowe wersje oprogramowania usuwają znane luki bezpieczeństwa. Poprawa wydajności — aktualizacje często zwiększają wydajność i stabilność systemów.

— aktualizacje często zwiększają wydajność i stabilność systemów. Bezpieczeństwo danych — pomagają chronić przed wyciekami danych i dostępem osób nieuprawnionych. Pamiętaj, aby aktywować automatyczne aktualizacje – to ułatwi dbanie o cyberhigienę na co dzień.

Silne hasła – jak zabezpieczyć swoje konta?

Hasła chronią nasze konta przed dostępem niepożądanych osób. Niestety, wiele osób korzysta z łatwych do odgadnięcia haseł lub używa tych samych haseł do różnych kont. Dobre hasło powinno być przede wszystkim unikalne i trudne do zgadnięcia dla osób postronnych.

Wskazówki dotyczące tworzenia dobrych haseł: unikalność — nigdy nie stosuj tego samego hasła do kilku różnych kont,

— nigdy nie stosuj tego samego hasła do kilku różnych kont, długość — hasło powinno mieć co najmniej 12 znaków,

— hasło powinno mieć co najmniej 12 znaków, złożoność — możesz używać dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych, ale zawsze największy nacisk kładź na długość swojego hasła, lepsze jest hasło wyraźnie dłuższe, niż krótkie, a używające różnych rodzajów znaków.

Edukacja i świadome korzystanie z sieci – bądź na bieżąco z zagrożeniami

Oszuści w internecie ciągle zmieniają metody działania, dlatego warto wiedzieć, na co zwracać uwagę, by uniknąć zagrożeń. Przykładem są ataki z podszywaniem się w mejlach lub SMS-ach (tzw. phishing), które są coraz trudniejsze do wykrycia, dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak je rozpoznawać.

Te zagrożenia są realne i coraz częstsze, dlatego specjaliści Credit Agricole przygotowali specjalny raport na ten temat. Znajdziesz tam nie tylko konkretne wskazówki, ale też historie podobne do tych realnych, które pomogą zrozumieć, jak działają przestępcy. W jednym miejscu znajdziesz też informacje, gdzie zgłaszać oszustwa oraz co zrobić, jeśli jest się ofiarą ataku. Lista, którą można np. trzymać na telefonie w postaci screena, to dodatkowe wsparcie – pomoże pamiętać o najważniejszych zasadach i wdrażać je na co dzień. Pobierz raport i dbaj o siebie w sieci.

