Hit internetu w popularnym markecie. Tu kupisz "anielską" czekoladę

Tzw. "anielskie włosy" to delikatne, słodkie nitki wykonane z chałwy przypominające konsystencją turecką watę cukrową (pişmaniye). To one nadają czekoladzie lekkość i unikalną strukturę. Tabliczka zawiera też krem pistacjowy, a dodatkowo jest zrobiona z czekolady "ruby" w kolorze różowym.