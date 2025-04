Kto w Warszawie należy do klasy średniej? Oto wyliczenia

Kalkulator klasy średniej został stworzony przez Instytut Niemieckiej Gospodarki w Kolonii. Opiera się on częściowo o definicję OECD. Badacze przyjęli, że aby zostać zaklasyfikowanym do klasy średniej należy zarabiać od 80 proc. do 150 proc. mediany. Naukowcy uznali także, że inną miarę należy przykładać do singli, a inną do par. W przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych zarobki nie muszą być prostą wielokrotnością wynagrodzenia przewidzianego dla jednej osoby.

"Mówiąc obrazowo: większa liczba osób w domu pozwala na pewne logiczne oszczędności. Dwuosobowe gospodarstwo nie zużywa przecież dwa razy więcej ciepła, a na obiad nie trzeba gotować dwóch garnków zupy" - pisze Business Insider.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Tajemniczy box" w Auchan. Oto co znaleźliśmy w środku

Przyjęto więc, że dorosła para bez dzieci musi zarabiać 1,5 razy tyle co singiel. W innych przypadkach współczynniki kształtują się następująco:

małżeństwo z przedszkolakiem - 1,8;

rodzina z dwójką dzieci i 16-latkiem — 2,6.

Klasa średnia w Polsce

Jak te założenia mają się do polskich realiów? BI obliczył zakładany w badaniu przedział mediany dla wielu polskich gmin. Do zarobków wliczono wszystkie przychody - także te pochodzące ze świadczeń typu 800+, emerytur, czy najmu mieszkań.

Przykładowo w Warszawie singiel powinien zarabiać w przedziale 5254-9851 zł na rękę, a para od 7881 zł do 14777 zł. W Krakowie te widełki to odpowiednio 4755-8916 zł i 7133-13374 zł. We Wrocławiu zarobki singla powinny mieścić się w przedziale 4664-8745zł, a pary - 6996 zł do 13117 zł netto.

Wartości dla dużych miast są oczywiście zdecydowanie wyższe niż średnia dla całego kraju. Na przykład w gminie Klukowo na Podlasiu, by "dostać się" do klasy średniej wystarczy zarabiać 3105 zł do 5822 zł, a w przypadku pary - między 4658 zł do 8734 zł.

Klasa średnia wg. OECD

Według metodologii OECD kluczowym kryterium są dochody w przedziale od 75 do 200 proc. mediany wynagrodzeń. W Polsce oznacza to zarobki od 5100 do 13 600 zł brutto miesięcznie.