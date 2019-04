Czarne chmury nad 500+. Pracownicy socjalni grożą strajkiem. "Czas mobilizacji"

Szykuje się ogólnopolski strajk pracowników socjalnych. Grożą paraliżem wypłat 300+ i 500+. Chcą podwyżek i zmian warunków pracy. Trwa zbiórka deklaracji udziału w proteście. Mówią krótko: teraz albo nigdy.

Pracownicy socjalni zbierają się do ogólnopolskiego strajku. Ma do niego dojść w drugiej połowie roku, czyli sezonie na wnioski o 500+ i 300+ (East News, Fot: Zbyszek Kaczmarek/REPORTER)

Pracownicy socjalni mają dość, są zdeterminowani do ogólnopolskiego strajku i to w najbardziej gorącym okresie. Gdy ruszy nabór wniosków do rozszerzonego programu 500+, czyli od 1 lipca i zbiegnie się to w czasie z naborem wniosków o przyznanie świadczenia 300+. Zamierzają przychodzić do pracy, ale nikogo nie obsługiwać.

"To czas mobilizacji i sprawdzian dla całego środowiska" - twierdzi Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, która od związków zawodowych oraz osób niezrzeszonych zbiera deklaracje dotyczące udziału w ogólnopolskim strajku pomocy społecznej.

"Przyszła pora, by potwierdzić naszą determinację, upór i konsekwencję w walce o oczekiwane zmiany. Niezbędna jest masowość działań protestacyjnych. Jeśli nie uda nam się zmobilizować (…) najbliższe lata będą dla nas (…) czasem dryfowania w kierunku jeszcze większego braku szacunku, przekładającego się na poziom naszych uposażeń, obciążania nas i gmin zadaniami bez zapewnienia środków na ich realizację oraz pogorszeniem i tak już tragicznych warunków pracy" - czytamy w komunikacie PFZPSiPS.

O co walczą pracownicy socjalni? Przede wszystkim o wyższe płace. Chcą też polepszenia warunków pracy i profesjonalizacji zawodowej.

- Potrzebujemy determinacji i zjednoczenia, jak nauczyciele. Powinniśmy się zmobilizować, przychodzić do pracy, ale nikogo nie obsługiwać - mówi nam Anna, referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych jednego z MOPS-ów na Mazowszu.

Jak dodaje, popiera strajk nauczycieli, choć uważa ich żądania za zbyt wygórowane. – Gdybyśmy dostali tyle, ile rząd zaproponował nauczycielom, to skakalibyśmy z radości – mówi nam Anna.

– Czuję, że z kolegami jesteśmy gotowi do ogólnopolskiego strajku. Środowisko ma dość. Musimy zawalczyć o godne wynagrodzenia. Mamy nadzieję, że wreszcie zostaniemy dostrzeżeni i docenieni – podkreśla.

Jak wynika z badania Sedlak & Sedlak, średnie wynagrodzenia pracowników socjalnych oscylują w kwotach od 1900 do 2400 zł na rękę (dane na luty 2019 r.). Wysokość wypłaty zależy od stanowiska i stopnia awansu. Z badania wynika też, że najniższe zarobki wskazywane są na poziomie 1800 zł na rękę, a najwyższe na poziomie 2940 zł na rękę.

Jak twierdzi przewodniczący PFZPSiPS Paweł Maczyński (o czym pisał w liście do minister rodziny Elżbiety Rafalskiej), w niektórych przypadkach świadczenia wypłacane przez pracowników socjalnych są wyższe niż ich pensje.

- Myślę, że nikt z pracowników socjalnych czy obywateli nie chciałby być na miejscu takiej rodziny. Ale oczywiście ważne jest zwrócenie uwagi rządzącym, że jest coś w tym wszystkim nie tak, skoro pracownik socjalny kwalifikujący do otrzymania świadczenia sam mógłby z takiej pomocy skorzystać – podkreśla Maczyński.

Z kolei Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Pracowników Pomocy Społecznej (OKP), w związku z uruchomieniem procedury mającej doprowadzić do ogólnopolskiego strajku, skierował list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego.

"Strajk polegający na przerwaniu pracy może dotknąć ok. 1 mln rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej, a także pozostałych obywateli, którym przez ośrodki pomocy społecznej wypłacane są świadczenia (…) w ramach realizowanych programów i ustaw rządowych" – czytamy w liście.

"Z uwagi na konieczność przeprowadzenia w całej Polsce procedury sporu zbiorowego (…) strajk zostanie wdrożony nie wcześniej niż w drugiej połowie br. Oznacza to, że paraliż polskiej pomocy społecznej nastąpi w okresie, gdy planowane są i wypłacane kluczowe świadczenia” – napisano w liście do premiera.

Protestujący wskazują na bierność resortu rodziny. Jednak 26 marca stronie społecznej udało się spotkać z przedstawicielami ministerstwa. Związkowcy twierdzą, że rozmowy skończyły się fiaskiem.

- Ministerstwo nie przedstawiło żadnych propozycji dla asystentów rodziny, koordynatorów, pracowników domów pomocy społecznej i świadczeń. Zaprezentowano kosmetyczne zmiany dla pracowników socjalnych – poinformowali związkowcy z Federacji tuż po rozmowach. Jak dodali, OKP zdecydowało o przeprowadzeniu kolejnej demonstracji w Warszawie.

- Stanowisko ministerstwa nie tylko nie mogło w tych warunkach spowodować zmiany podjętej decyzji o przeprowadzeniu strajku generalnego, ale także utwierdziło OKP w słuszności zapowiedzianych działań – podkreślają związkowcy.

"Przykład strajkujących nauczycieli pokazał, że ok. 400 tys. pracowników oświaty nienależących do żadnego związku zawodowego, ale z pomocą związków zawodowych, może doprowadzić do największego strajku tej grupy zawodowej. Nasz sprawdzian przed nami. Teraz albo nigdy. Możemy zawalczyć o należny nam szacunek!" – twierdzą przedstawiciele PFZPSiPS.

Podkreślmy raz jeszcze, ze względów formalnych, ale i taktyki protestujących, do ogólnopolskiego strajku w pomocy społecznej może dojść w drugiej połowie roku. 1 lipca rusza nabór wniosków do rozszerzonego programu 500+, co zbiega się w czasie z wnioskami o świadczenia z programu 300+.