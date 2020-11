Czarny Piątek "opętał" Polaków. Co kupujemy najchętniej?

Black Friday, czyli Czarny Piątek to okazja do zakupów po okazyjnych cenach. W tym czasie większość marek wprowadza rabaty sięgające nawet 50 proc. wartości artykułów. Co podczas zakupowej "gorączki" najchętniej kupują Polacy?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Czarny Piątek "opętał" Polaków. Co kupujemy najchętniej? (Materiały prasowe, Fot: Biedronka)