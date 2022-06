Czekają nas zimne kaloryfery? "Ciepłownictwo jest w trudnej sytuacji. Firmy będą bankrutować"

- Przed nadejściem zimy rząd musi się zająć problemem potencjalnego braku węgla. To bardzo pilna sprawa - powiedział w programie "Newsroom WP" Piotr Woźniak, były minister gospodarki. – W najtrudniejszej sytuacji jest ciepłownictwo. W zeszłym roku sektor poniósł stratę w wysokości 500 mln zł. W tym roku za przyczyną ogromnych zwyżek cen węgla te straty się jeszcze zwiększą. Przewiduję, że regulator nie zgodzi się na podwyżkę cen dla odbiorców. Tymczasem cena surowca, nośnika ciepła w tym roku mocno poszła w górę. Już wzrosła dwukrotnie. A to nie jest problem samego ciepłownictwa, tylko odbiorców. Jeśli firmy zaczną bankrutować, to znikną z rynku, a wtedy zabraknie ciepła. Przypomnę, że ponad 50 proc. ciepła sprzedawanego w Polsce to jest ciepło sieciowe. Ogrzewanie wody w kaloryferach jest napędzane węglem.

