Czekoladki w kształcie sera. Tegoroczny hit Krupówek

Niemal wszystkie cukiernie na Krupówkach sprzedają Góralskie Praliny - czekoladki w kształcie oscypka, nadziewane m.in. regionalnym serem. - Chcemy stworzyć czekoladową mapę Polski - zapowiadają twórcy marki.

Cztery lokale na Krupówkach, jeden przy Drodze na Bystre. Jeden w Krzyszkowicach i jeden w Krakowie. Do tego kilka cukierni, które ich produkty włączyły do swojej oferty. Góralskich Pralin sprzedaje się w tym roku dużo. Na tyle dużo, że konkurują z innymi, bardziej tradycyjnymi pamiątkami.

- Wie pan, nie każdy lubi ser - tłumaczy mi turystka, która kupuje kilka małych pudełek z czekoladkami. - Drewniana ciupaga czy wełniane skarpetki są raczej tandetną pamiątką. A z czekolady ucieszy się każdy. I do tego wygląda elegancko.

- Chcieliśmy stworzyć produkt premium, który trafi w gusta każdego - tłumaczy Mirosław Stefaniak, jeden z twórców podhalańskich czekoladek. - Dobrą czekoladę lubią wszyscy. Młodzi i starzy. Pralinki są lekkie, ładnie zapakowane, estetyczne. To miała być fajna pamiątka, ale jednocześnie ściśle związana z regionem, z którego pochodzi.

To była zabawa

Choć góralskie czekoladki są produkowane od 2015 roku, dopiero w tym sezonie sprzedawane są na tak szeroką skalę. Idąc po centrum Zakopanego, witrynę z podhalańskimi pralinami spotykamy co kilka kroków.

- Na początku to była zabawa. Zauważyliśmy, że sprzedaż tradycyjnego oscypka spada. Z różnych przyczyn, raz, że nie każdy lubi, a dwa, z jego jakością bywa różnie - opowiada Mirosław Stefaniak. - Wymyśliliśmy więc regionalne czekoladki, które będą go przypominać. A jako że mamy też inne segmenty działalności i ten nie był dla nas kluczowy, to mogliśmy sobie pozwolić na pewną odwagę. Okazało się, że pomysł chwycił, spodobało się i zaczęliśmy się rozwijać.