Czesi tracą miliardy. Masowo przywożą to z Polski

Rekordowy import papierosów w 2023 roku

W ubiegłym roku import papierosów z Polski do Czech osiągnął rekordową wartość 950 mln papierosów, co stanowi dwukrotnie więcej niż w 2022 r. Choć większość importu papierosów na teren UE na własny użytek jest legalna, szacuje się, że liczba przemycanych papierosów z Polski do Czech wynosi aż 210 mln sztuk, co stanowi prawie jedną czwartą polskiego importu.