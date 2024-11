Czesi wyremontują historyczną latrynę. To świadectwo kultury

Władze czeskiego miasta Karlowe Wary podjęły decyzję o renowacji ostatniej, stuletniej leśnej latryny, co zostało ogłoszone przez lokalne media. Ten unikatowy, pomalowany na niebiesko domek jest uważany za świadectwo dawnej kultury uzdrowiskowej.

Drewniana konstrukcja, zlokalizowana u stóp wzgórza Vitkov, kilka kilometrów od miasta, jest jedyną zachowaną z 117 podobnych budek, które istniały na początku XX wieku w lasach wokół uzdrowiska . W tamtych czasach Karlowe Wary, znane wtedy jako Karlsbad, były zobowiązane do zapewnienia komfortu kuracjuszom odwiedzającym uzdrowiska , co obejmowało także długie spacery po lesie.

Zachowany do dziś przybytek posiada oryginalne elementy, takie jak skobel i drewniany haczyk na ubrania. Jednakże, jak pokazują współczesne zdjęcia, budka wymaga remontu. Jest pochylona, niebieska farba łuszczy się, a drzwi są uszkodzone.

Miasto planuje przeznaczyć na renowację 100 tys. koron, co odpowiada ok. 17 tys. zł. Środki te pochodzą ze specjalnego funduszu, który lokalny samorząd otrzymał w związku z wpisaniem uzdrowiska i okolicznych lasów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po zakończeniu prac, trasa do latryny ma zostać uwzględniona w przewodnikach turystycznych. Władze jeszcze nie zdecydowały, czy obiekt będzie pełnił swoją pierwotną funkcję.