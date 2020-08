Czternasta emerytura niezagrożona. Wiceminister pracy zdradza, ile otrzymają seniorzy

"Czternastka" trafi do seniorów w 2021 roku - zapewnił Stanisław Szwed. Świadczenie będzie w wysokości 1300 złotych.

- Mam nadzieję, że będzie to 1300 złotych brutto, a jeśli finanse pozwolą, "czternastka" będzie także w kolejnych latach - powiedział wiceminister w rozmowie z "SE".

Jednak polityk dodał, że czternasta emerytura nie trafi do wszystkich, którzy pobierają "trzynastkę". W przypadku "czternastki" bowiem będzie obowiązywać próg dochodowy ustalony na poziomie 2900 złotych.

Tylko osoby dostające emeryturę do wysokości tego progu będą mogły liczyć na wypłatę pełnej "czternastki". Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co piąty senior w Polsce ma więcej niż 2,9 tys. złotych brutto co miesiąc. Money.pl szacuje z kolei, że dokładnie 22 proc. emerytów pobiera świadczenie powyżej tego progu.