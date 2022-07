Czternasta emerytura w 2023 roku. Padła ważna deklaracja

- Co do zasady wszystkie wydatki społeczne chcemy zachować - mówi o rządowych planach na przyszły rok Artur Soboń, wiceminister finansów. I dodaje, że intencją gabinetu Mateusza Morawieckiego jest, by w przyszłorocznym budżecie znalazły się pieniądze na tak zwane "czternastki" dla seniorów. Tym samym świadczenie, które miało być jednorazowym bonusem, coraz mocniej zakorzenia się w polskiej rzeczywistości.