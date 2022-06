Czternaste emerytury coraz bliżej. Oto kto i ile dostanie

Dodatek dla milionów osób

Do "czternastki" są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r. Z kwoty tego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Tegoroczny koszt wypłaty "czternastek" wyniesie około 11,4 mld zł. Według szacunków ministerstwa rodziny w tym roku świadczenie trafi do ok. 9 mln osób. 7,7 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości.