Czternaste emerytury. Rząd przesuwa termin wypłaty

Rząd wprowadził do projektu autopoprawkę, w której zaproponowano przesunięcie terminu pierwszej płatności czternastej emerytury na ostatni termin wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS i KRUS, przypadający w sierpniu. To oznacza, że czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r.