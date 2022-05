"Czternastka" dla wszystkich? Będą poprawki do ustawy. Posłowie chcą znieść próg dochodowy

Jak dowiedział się "Fakt", w trakcie prac nad projektem Koalicja Obywatelska będzie chciała złożyć poprawki do projektu ustawy. Pierwsza zakłada likwidację progu dochodowego, a to by oznaczało, że wszyscy seniorzy bez względu na wysokość emerytury lub renty mogliby dostać czternastkę. I to w tej samej wysokości.