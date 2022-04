Trzynastka dla kolejnych 1,8 mln emerytów. Maląg zapowiada kolejne przelewy

W poniedziałek dodatkowe świadczenie, czyli tzw. trzynasta emerytura, trafi do kolejnych 1,8 mln osób. Kwota wypłat to około 2,4 mld zł – przekazała szefowa MRiPS Marlena Maląg. Tym samym od początku kwietnia do emerytów i rencistów trafi już blisko 11,3 mld zł - dodała.