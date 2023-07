Turyści walą do czterech kurortów nad morzem. OLX: pytają o dwie rzeczy

Jak informował money.pl, turyści coraz częściej pytają o to, jak daleko jest do dyskontu lub sklepu spożywczego. W tym roku zdecydowanie częściej decydujemy się na samodzielne przygotowywanie posiłków, co przekłada się na wzrost zainteresowania ofertami z dostępem do kuchni lub aneksu kuchennego.