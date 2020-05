Czy minister Ardanowski nie wie, ile jest w Polsce stref klimatycznych? A wiecie, że mamy nie 4, ale 8 pór roku?

Prof. Rokitnicka jest geografem, min. Ardanowski skończył studia rolnicze. Jeśli obierze się ich słowa z politycznego kontekstu, okaże się, że oboje mają rację. Polska faktycznie leży w strefie klimatu umiarkowanego i jest to fakt niezaprzeczalny. Tyle że w ujęciu globalnym.

Jednak już w szkole podstawowej dzieci uczą się tego, że w naszym kraju jest pięć stref klimatycznych, co określa nawet norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN 12831:2003. Została ona zatwierdzona w 2006 roku i ma znaczenie dla sporej grupy branż.

W skrócie chodzi o to, że w różnych regionach Polski mamy różne średnie roczne temperatury. Między I a V strefą ta różnica sięga ponad 2 stopnie Celsjusza – a ma to znaczenie nie tylko dla rolników, ale i energetyki, ciepłownictwa czy branży klimatyzacji. Dzięki temu można na przykład wyliczyć ilość ciepła potrzebną do ogrzania budynków.