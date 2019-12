WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Wideo + 9 świętadekoracje bożonarodzenioweKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurgaczy to się opłacaczy to sie oplacadomek z piernika 2 godziny temu Czy warto kupić domek z piernika? Świąteczny odcinek "Czy to się opłaca?" W najnowszym odcinku "Czy to się opłaca?" będzie bardzo świątecznie. Nasi prowadzący zajmą się sklejaniem… domków z piernika! Który producent... Rozwiń Ze wszystkich tradycji bożonarodze … Rozwiń Transkrypcja: Ze wszystkich tradycji bożonarodzeniowych Za ocean Chyba tego Najbardziej czy robienie domku z piernika chociaż nigdy tego nie robiłam Kubuś Ja nigdy tego też nie robiłem ale widząc podniecenie na twarzy Kingi kiedy mówi o piernik Czujesz jak klatka na kolanach Mikołaja który daje ci prezent ona naprawdę to ja czuję się jak mała dziewczynka Powiedziałam że dzisiaj będę mogła właśnie taki domek zrobił to się tak ucieszyłam bo zawsze chciałam to zrobić Ja zawsze jadę My postanowiliśmy Przygotować dla Was właśnie dwa tak Popularne można powiedzieć brzuch najbardziej Producentów mój w duchu minimalistycznym Taki trochę taki bar Szwedzki strój tego domku Ten dom Kingi natomiast jest to polska firma biletu Polski przepych Brakuje tylko cebuli Buraka Mój polski Piernikowy otwieramy A moje się szybciej Ja mam scenograf Do mojego domku Ja mam całą Pop Piernikowe Ukrainę Kubuś Mój domek będzie z takiego Mikiego piernika generalnie mam ochoty go już z A jak pachnie Pachnie cudownie Można byłoby pomyśleć że tutaj nie ma instrukcji g i k o czym zapomniała ale ale Ta firma jest dużo sprytniejsza niż o takie tutaj Po co marnować jakieś drzewa na dodatkowy do Pracuję W opakowaniu Wszystko jest napisane narysować Ja przy twoim imponującym domku Właśnie można było Posiadłości Haffnera czuje się trochę Jakby to są Bo nie mamy nic poza Ścianami Powiem ci że sweterek też masz takie oszczędne Kubuś trochę bardziej z klasą ale rzeczywiście żeby pasowała pod produkty Cepeliada festiwal wszystko jest dzwoneczki pasowała do mojego produktu idea Ja mam instrukcję że muszę użyć lukru A to swoją drogą Ikea Znajdź mi domykanie Dajcie zaprawy grunt do tynku Jak ja mam to czym Mój też trochę cukru pudru Ciekawe ile mi to zajmie Jeden Dana mi pękła Kuba jeszcze nie położył grunt Przeszłość ale mój dom już stoi Kuba jest głęboko w lesie ze swą Domkiem Bardzo zajęta Coś mi to nie Uraz głowy Ten domek go z budy Super że opakowanie od tego domku zostało też wykorzystane jako takie elementy scenografii to jest wszystko ładnie Jej Orgazm Diki Wszystkie te elementy które są na opakowaniu razem z przechrzty Mikołajem są moim zestawie Patryk położyłem zaprawę Uwaga Będę kładł Połowę Ktoś zapasowy da Metafora mojego życia w kilku Ledwo posklejane i Na komputerze twój domek w porównaniu z moim Liście jest przecudny Uwierz lub nie mój podoba mi się Pół roku będę Teleman Słuchaj powiedz mi morze ile zapłaciliśmy za nasze No ile kosztował Nie pamięta 14 zł 99 14 90 Mój kosztował 2199 i 22 zł Jest bardzo smaczny Jak świąteczne choinki cudownych modeliny Ja zdążyłam międzyczasie polukrować już nawet zrobić całkiem Miękki Pompowany piernik babci domek jest super smaczny Twój łatwy w montażu A więc podsumowując Czy polecę Ja myślę że kurde tego do każdego z tych domków się Tak po prostu każdy służy do czegoś innego I powinno się go w innych Pomimo tego że to była Droga przez mękę to jednak była świetna zabawa więc moim za Jaki domek taka zabawa tego nigdy nie robiłem w życiu z nim pracuje Tosia A twój jest jeszcze ładniejszy dodajemy No jest Przyznała mi rację Podzielę się z tobą pierniki również nie wygląda na Ale mnie Wszystkiego najlepszego najlepszego