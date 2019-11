WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne CZY TO SIĘ OPŁACA? + 6 milkapuddingKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurga 30 min. temu Czy "zgrzeszyć" i zjeść pudding z 5 łyżeczkami cukru? Sprawdziliśmy Czy czekoladowy pudding Milki dostępny w dyskoncie, to raj dla podniebienia, czy jednak przekleństwo? Sprawdziliśmy to w najnowszym odcinku... Rozwiń Transkrypcja: Mateusz mój kochany Smakosz rzeczy pszczela Czy lubisz Ale genialne w ogóle przez Ja już jestem w ogóle wniebowzięty Tak Lubię zjeść czekolady Widzę już ten Czekoladę Idziesz jak kuna nagle Szarpiesz jak jak jak dzik w żołędzie jak to było to w moim przypadku jak grzyby żołędzie No wjeżdżam jak To nie jest kolejny odcinek programu zoologicznego Wirtualnej Polski tylko czy to się opłaca bardzo dobytek Produkty bo są zarówno i słodkie a jednocześnie Gdzie mamy coś takiego co proponuje nam Mirka czyli Pudding Serek z czekoladą Wydanie takim Z czekoladą i z orzechami Laskowymi mleko odtłuszczone cukier Śmietanka czekolada mleczna Pro Mleko Słodka serwatka w proszku tłuszcz mleczny Miazga kakaowa orzechów laskowych 1.2% Produkt uboczny robienie Czyny po orzechach laskowych 4% umie mleczny U mnie 5 To dużo czy mało No trochę mało Nie ma do czegoś co spowodowałoby że moglibyśmy od razu nie ten Tak myślę Nie ma oleju palmowego Podsumowując nikt tego nie zapamięta Jeśli mogę doczekać jest mi już Przeliczeniu na całe opakowanie T5 Wow No pierwszy raz dziękuję za zaproszenie jeszcze raz Mam dobrą wiadomość Możesz Dobrze bardzo dobrze Intensywne kakao PH To jest jednak ta sama To nie ma pomyłki nara Nie no to jest ph za 5 minut Mateusz będzie nazywał To opakowanie żeby każą kropelkę tuningu Rozumiem Jest kremowa ale jednocześnie wyczuwasz tą czekoladę i tą czekoladę z Milki i w ogóle jakieś takie Wybrane słowo ale Powiedz coś teraz Powiedziałam Jest bardzo dobry Mimo że było ich tylko No lekko ponad 1 Tak trochę pogrzebałem pogrzebałem w Górnika się Pobawiłem Się okazuje że tutaj jednak jest taka jakby trochę bardziej Orzechowa warstwa trochę bardziej orzechowy od Czy możemy w ogóle poprosić cały taki karton do domu pięć i pół łyżeczki cukru i jest grzechu warte i Jestem Bartek 100% A tak w ogóle mogę tak że Jak myślisz Mateusz to aksamitny niebo w gębie orgazm czekoladowy 3 zł 4 290 Nie no naprawdę biorę Nie no to Nie no to jest super Jeszcze raz to podkreślenie bo Olga W ogóle strzał regulacja po prostu Prze genialne Teraz ostatecznie Czy to Opłata Opłaca się i polecam wszystkim Tak tak tak Jestem Moim zdaniem również coś opłaca ja nie mam nic Kopalnie Nie ma To jest po prostu Przed Rozwiń