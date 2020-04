Czy ważność przeglądu samochodu jest przedłużona na czas trwania epidemii? Tak, ale tylko niektórym kierowcom

Skoro mycie samochodu to luksus znany z czasów przed epidemią, to jak potraktować wymianę opon zimowych? A odstawienie auta do mechanika, by naprawił coś, co od tygodni szwankowało? Chociaż skoro usterka powstała jakiś czas temu, a auto nadal dało się użytkować, to może jednak żadna to "niezbędna sprawa"? A co z przeglądem samochodu w sytuacji, gdy mija termin ważności poprzednich badań. Czy jest to wystarczający powód, by wyprowadzić auto z garażu i opuścić bezpieczny dom?