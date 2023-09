Czym jest system traceability?

Czym jest system traceablity?

Ścisła kontrola pracy i produkcji to bardzo ważny element zarządzania każdym zakładem produkcyjnym. Od niego zależy to, czy będziemy mieć dość surowca do wytworzenia produktu, czy zostanie on wykonany we wskazanym, właściwym czasie, a także czy będziemy mogli wziąć kolejne zlecenie możliwie jak najszybciej. Zazwyczaj za wiele z tych zadań odpowiadają systemy ERP, które są specjalnym rodzajem oprogramowania przeznaczonym do zarządzania produkcją. Dodatkowo jednak możemy zaopatrzyć się także w system traceability, który pozwala na pełne śledzenie wszystkich elementów procesu produkcji - od surowców, przez moment wytwarzania, aż po pakowanie i dystrybucję. Korzystając z połączenia tych dwóch rodzajów oprogramowania mamy pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w naszej fabryce. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie ImFactory.