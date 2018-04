"Darmowe" badania za 5,5 tys. zł. Emerytka dała się złapać

Zaprosili na darmowe badanie i przez trzy minuty kazali trzymać metalową rurkę. Po "rezonansie" nakłonili emerytkę do zakupu pakietu medycznego. Tak w skrócie wyglądał przypadek pani Józefy z Katowic, który jest przestrogą dla innych.

Jak w praktyce wyglądało badanie? Pani Józefa z Katowic dostała do potrzymania metalową rurkę. Po 3 minutach dowiedziała się, że ma niedobory kolagenu i poważne kłopoty z nadciśnieniem.

W umowie kobieta miała zagwarantowany dostęp do infolinii medycznej czy pobyt w hotelu. Gdy dziennikarze "SE" zadzwonili do firmy, aby dowiedzieć się o szczegóły oferty, usłyszeli że emerytka zobowiązała się do zakupu maty magnetycznej. Kobieta nie była tego świadoma.