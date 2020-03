Darowiznę ciężko cofnąć. W sądach pełno jest takich spraw

Zdrada, rozwód i zaprzestanie spłaty kredytu na wspólny dom nie uzasadniają odwołania darowizny – czytamy w czwartkowej „Rzeczpospolitej”. Takich spraw w sądach nie brakuje, a darczyńcy wychodzą z nich poszkodowani nie tylko majątkowo.

Małżonkowie w 2009 r. przeprowadzili się do domu. Na początku 2012 r. zaczęły się problemy ze spłatą kredytu. Córka wyjechała do pracy do Niemiec, ale musiała wrócić, by zaopiekować się matką.