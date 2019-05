David Beckham stracił prawo jazdy na pół roku. Polskie ministerstwo komentuje

David Beckham za rozmawianie przez telefon podczas jazdy stracił właśnie prawo jazdy. Historię gwiazdora wykorzystało Ministerstwo Cyfryzacji, które przypomniało, co w Polsce grozi za takie wykroczenie.

Ta zajęła się sprawą i skierowała ją do sądu. Za to wykroczenie ukarano go sześcioma punktami karnymi i odebrano prawo jazdy na sześć miesięcy. Do tego na Beckhama została nałożona grzywna w wysokości 750 funtów.