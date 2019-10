Decyzja GIF. Dwa leki wycofane jednego dnia

Główny Inspektorat Farmaceutyczny jednego dnia wycofał z obrotu dwa leki z powodu wady jakościowej. Jeden wykorzystuje się przy leczeniu nowotworów, drugi ma działanie przeciwzakrzepowe.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny jednego dnia podjął decyzję o wycofaniu dwóch ważnych leków, mowa o Mitomycin C Kyowa od Nordic Pharma oraz o Clopidogrel Genoptim od Synoptis Pharma. Jak podaje "Fakt", pierwszy to lek stosowany przy leczeniu nowotworów żołądka, piersi, płuca, pęcherza moczowego, szyjki macicy, głowy i szyi oraz nowotworów w innych lokalizacjach.

GIF podał w komunikacie, że z rygorem natychmiastowej wykonalności wycofuje na terenie całego kraju proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w dawce 10 mg i 20 mg. Chodzi o Mitomycin C Kyowa, 10 mg o numerze serii: 673AFE03 z datą ważności 31.05.2020; 695AGB02 z datą ważności 28.02.2021; 695AGB04 z datą ważności 28.02.2021, a także Mitomycin C Kyowa, 20 mg o numerze serii: 013AFL02 z datą ważności 31.12.2019; 017AGA02 z datą ważności 31.01.2020; 032AGE02 z datą ważności 31.05.2020; 035AGF02 z datą ważności 30.06.2020; 038AGF02 z datą ważności 30.06.2020.