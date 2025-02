Decyzja sądu. Kino musi zapłacić odszkodowanie za zbyt długie reklamy

W Bangalurze, na południu Indii, sąd orzekł, że sieć kin PVR Inox musi wypłacić 55 tys. rupii (ok. 2,5 tys. zł) odszkodowania mężczyźnie, który skarżył się na zbyt długie reklamy przed seansem. Jak informuje portal Afaqs, sieć kin planuje złożyć apelację.

Sąd uzasadnił swoją decyzję, podkreślając, że "czas jest uważany za pieniądz , a czas każdego człowieka jest bardzo cenny". Zasądzono 50 tys. rupii za zmarnowany czas oraz 5 tys. za cierpienia psychiczne . Abhishek MR, który złożył pozew, argumentował, że 25-minutowy blok reklamowy uniemożliwił mu uczestnictwo w zaplanowanych spotkaniach, co spowodowało straty niematerialne.

Mężczyzna zarzucił multipleksowi, że zmusza widzów do oglądania reklam, stawiając zyski z nich ponad przychody z biletów. "Od 25 do 30 minut to sporo czasu na bezczynne siedzenie i oglądanie zbędnych reklam" - stwierdził sąd.