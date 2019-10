Delikatesy Centrum na Podkarpaciu celem szturmu uczniów. Przyjechała policja

Polska ostatnio szturmami uczniów stoi. Po m.in. Zielonej Górze i Radomiu, na własną akcję skrzyknęli się podopieczni Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej i masowo robili zakupy w pobliskim sklepie sieci Delikatesy Centrum. Na miejscu czuwała policja.

Uczniowie ZST skrzyknęli się na Facebooku, a ich wydarzenie pt. "Całe ZST do Delikatesów" zgromadziło ostatecznie 164 osoby (w samej akcji udział wzięło mniej osób). W opisie akcji można przeczytać, że była ona zorganizowana "w związku z licznymi prośbami", a także "wieloma podobnymi akcjami" na terenie całej Polski.

Portal Korsokolbuszowskie.pl podaje, że nie było oblężenia – raczej uczniowie wchodzili grupkami. Większość szła do działu z pieczywem, a wychodzili z Delikatesów z jednym czy dwoma produktami. Kolejek dużo nie było, chociaż uczniowie przybywali do ok. godz. 14.