Lidl. Klienci narzekali, że uczniowie blokują kasy. W odpowiedzi przyszła cała szkoła

W Zielonej Górze klientom nie podobało się, że uczniowie po lekcjach i w trakcie przerw przychodzą grupami do supermarketu i blokują kolejki w kasie. Młodzi nie pozostali dłużni i w odpowiedzi… przyszli do Lidla całą szkołą. Interweniować musiała policja i straż miejska.

Nie podobało się to innym klientom, ponieważ, w ich ocenie, grupy młodych generowały kolejki w sklepie. W tej sprawie opublikowano post na stronie, na której mieszkańcy Zielonej Góry piszą o tym, co im się nie podoba w funkcjonowaniu ich miasta. "Hejt na elektron, że znów jest ich dużo w Lidlu i mieszkańcy nie mogą iść spokojnie na zakupy po wakacjach" – napisał jeden z konsumentów.

Post wywołał szereg komentarzy. "Gdyby nie elektron, to Lidla by nie było. Powiedzmy szczerze” – napisał jeden z uczniów. Młodzi stworzyli nawet specjalne hasło: "Elektron ma pierwszeństwo".

Od hasła przeszli szybko do czynów. Rezolutni uczniowie skrzyknęli się na Facebooku (w specjalnie stworzonym do tego wydarzeniu) i przeprowadzili akcję protestacyjną – wszyscy obecni tego dnia w "elektronie" ruszyli do supermarketu. Uczynili to podczas jednej przerwy, blokując całkowicie kasy. Kierownictwo Lidla zamknęło drzwi do sklepu i wezwało policję i straż miejską do pomocy w celu zaprowadzenia porządku.