Dino idzie na całość. Tego jeszcze nie było

Takiego sklepu jeszcze nie mieli

Dino to z kolei sieć handlowa, kojarzona głównie z budynkami o prostej architekturze, które stawia własnym sumptem w mniejszych miejscowościach. Do tej pory nie otwierała placówek w tak reprezentacyjnych miejscach, jak Rynek we Wrocławiu. Jeśli doniesienia lokalnych mediów się potwierdzą i Dino zacznie działać w budynku Feniksa, będzie to pierwszy taki sklep tej sieci.