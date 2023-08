Dino rzuca wyzwanie konkurencji. Spółka ma plan

Świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 40,3 proc. sprzedaży grupy w drugim kwartale i za 41 proc. w pierwszym półroczu 2023 r. Dług netto grupy wyniósł 1,167 mld zł na koniec czerwca 2023 r., co oznacza spadek o 234,4 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2022 r. i spadek o 235,7 mln zł w stosunku do 30 czerwca 2022 r.