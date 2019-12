Dino szturmuje rynek. Sieć otworzy 300 nowych sklepów

Sieć Dino działa coraz prężniej. W 2020 roku otworzy blisko 300 kolejnych sklepów, do końca tego roku powstanie ich niemal 250.

W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku sieć Dino otworzyła 137 sklepów, do końca roku będzie ich już 244. Analitycy DM mBanku, na których powołują się "Wiadomości Handlowe", wskazują, że relacja otwarć od stycznia do końca września spadła w 2019 roku do 56 proc., wobec 59 proc. w analogicznym okresie 2018 roku.