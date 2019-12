Dior i Chanel otworzą butiki w Polsce

Dwie luksusowe marki - Chanel i Dior - wejdą w przyszłym roku na polski rynek. Ich butiki zaczną działać w Warszawie w Hotelu Europejskim.

Na razie są to nieoficjalne informacje. – Ze względu na obowiązujące klauzule poufności nie udzielamy informacji na temat statusu negocjacji z kolejnymi markami, które pojawią się w Europejski Boutiques. Ponadto mamy w zwyczaju pozostawianie tego przywileju, jakim jest ogłoszenie ekspansji marki, po stronie naszych najemców – mówi "Rzeczpospolitej" Katarzyna Lemańska, dyrektor wynajmu i marketingu H.E.S.A., właściciela hotelu.

Dior należy do koncernu LVMH obok Louis Vuitton, Fendi czy Moet & Chandon. Z kolei Chanel jest prywatną spółką, kontrolowaną przez rodzinę Wertheimer. Obie marki - jak podsumowuje RZ" - to "obiekt westchnień amatorów klasy premium, zwłaszcza akcesoriów czy biżuterii".

Firma KPMG prognozuje, że w 2019 r. wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie o 5,4 proc. w stosunku do roku ubiegłego i wyniesie ponad 25 mld zł. Z kolei w 2024 r. rynek ten może osiągnąć wartość ok. 38 mld zł, co stanowiłoby wzrost o 51 proc. względem 2019 r.