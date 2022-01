Disney potwierdza. W Polsce rusza nowa platforma

Szykują się ogromne emocje

Obecnie na platformie premierowo dostępne są m.in. serial Star Wars: The Book of Boba Fett. W najbliższych miesiącach — jak wskazano w komunikacie — pojawią się takie produkcje jak Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Moon Knight (Marvel Cinematic Universe), She-Hulk, Ms Marvel oraz trzeci sezon Star Wars: The Mandalorian.