Disneyland szuka pracowników. Jednym z głównych wymagań jest wzrost

Na zarobki do 2 tys. euro miesięcznie mogą liczyć osoby, które zatrudnią się w paryskim Disneylandzie. Park rozrywki rozbudowuje się m.in. o strefę Krainy Lodów oraz komiksów Marvela. Na inwestycje wyda ponad 2 mld euro.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Disney wyda fortunę na trzy nowe strefy w swoim parku rozrywki (WP.PL, Fot: Monika Szafrańska/ WP, Money)

A może rzucić to wszystko i wyjechać... do Paryża? W stolicy Francji czeka praca dla "dużych dzieci". Tamtejszy Disneyland inwestuje w rozwój aż 2,3 mld euro i potrzebuje ludzi do pracy - informują zagraniczne media.

W parku pojawią się trzy nowe strefy związane z hitowymi produkcjami wytwórni - Krainą Lodu, Gwiezdnymi Wojnami oraz komiksowymi superbohaterami od Marvela.

Na stronie parku rozrywki pojawiły się już oferty pracy. Zarówno w dziale rozrywki, jak i gastronomii, sprzedaży czy dziale technicznym. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się nie tylko we Francji, ale również w Madrycie, Londynie oraz Amsterdamie.

Ciekawe sa wymagania stawiane przed animatorami. Jednym z głównych jest odpowiedni wzrost. Kobiety mają mieć od 168 do 173 cm, a mężczyźni od 170 do 191 cm. Kandydaci muszą także znać język angielski lub francuski, a poza tym tryskać energią i zapałem do pracy.

Pracodawca oferuje w zamian pracę na 3-5 miesięcy. Daje także możliwość mieszkania na miejscu. Disney nie podaje za to, na jakie zarobki można liczyć. Według medialnych doniesień może to być do. 2 tys. euro miesięcznie.