Dlaczego zatyczka od długopisu ma dziurkę? Powód jest naprawdę poważny

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego zatyczka od długopisu ma dziurkę? Zdecydowanie nie chodzi tu o walor estetyczny ani o praktyczne zastosowanie biurowe. Ten otwór ma ratować życie.

Na pewno nie jeden raz, podczas stresującego egzaminu, sprawdzianu czy spotkania biznesowego zdarzyło się wam gryźć zatyczkę od długopisu. Każdy wie, że to nieeleganckie, ale co zrobić, gdy nerwy biorą górę. "Żucie" tego przedmiotu może doprowadzić do jego połknięcia i tu żarty się kończą.