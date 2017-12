Długi weekend w 2018 r. Sprawdź, kiedy wziąć wolne, by wydłużyć sobie urlop

Kiedy wziąć wolne w przyszłym roku? To pytanie zadaje coraz więcej pracowników. Podpowiadamy, jak można ustawić wolne w 2018 roku. Z 13 ustawowo wolnych dni od pracy, 9 przypada w ciągu tygodnia. 3 dni wypadają w niedzielę, 1 święto w sobotę. Sprawdź kalendarz Wirtualnej Polski.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jak wygląda kalendarz wolnych? W przyszłym roku będzie kilka okazji do wydłużenia sobie wolnego (Shutterstock.com)

Jak wynika z analiz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2008 roku (zastąpionego przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej w rządzie PiS) każdy dzień wolny od pracy kosztuje Polskę równowartość od 0,3 do 0,4 proc. PKB. To cena głównie przerwy w produkcji.

Co roku pojawiają się jednak nowe pomysły innego rozłożenia dni wolnych. Marian Zembala, poseł Platformy Obywatelskiej napisał interpelację w sprawie ustanowienia Wielkiego Piątki dniem ustawowo wolnym. Wysłał ją w połowie grudnia do prezesa Rady Ministrów, ale jeszcze nie otrzymał odpowiedzi. W tej chwili nie sposób też poznać treść jego pisma, kancelaria Sejmu jeszcze go nie przetworzyła na postać elektroniczną.

Zima pod palmami. Najtańsze kierunki na sezon 2017/2018

To wcale nie jest nowy pomysł. Już prawie dekadę temu taki wniosek składała… Małgorzata Kidawa Błońska z Platformy Obywatelskiej. Posłanka usłyszała wtedy od Joanny Fedak, ówczesnej minister pracy, że "Polska zalicza się do krajów o największej liczbie dni świątecznych w roku ustawowo wolnych od pracy". I dlatego taki pomysł trzeba konsultować i wyliczyć jego skutki finansowe.

Bardzo podobne więc, że Marian Zembala usłyszy bardzo podobną odpowiedź, tylko od innego ministra.

Jak wygląda kalendarz wolnych? W przyszłym roku będzie kilka okazji do wydłużenia sobie wolnego.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2018 roku:

Nowy Rok (1 stycznia) - poniedziałek

Święto Trzech Króli (6 stycznia) - sobotę

Niedziela Wielkanocna (1 kwietnia) - niedziela

Poniedziałek Wielkanocny (2 kwietnia) - poniedziałek

Święto Pracy (1 maja) - wtorek

Święto Konstytucji 3 maja (3 maja) - czwartek

Zesłanie Ducha Świętego (20 maja) - niedziela

Boże Ciało (31 maja) - czwartek

Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) - środa

Wszystkich Świętych (1 listopada) - czwartek

Święto Niepodległości (11 listopada) - niedziela

Boże Narodzenie (25 grudnia) - wtorek

2018 roku nie zacznie się kolorowo. 6 stycznia wypada Święto Trzech Króli, czyli ustawowo wolny dzień od pracy. W przyszłym roku przypada na sobotę, w efekcie dzień wolny będzie do odebrania w innym terminie.

Wielkanoc wypada w tym roku z kolei 1 i 2 kwietnia. W tym wypadku niewiele zdziałamy.

Dopiero majówka 2018 roku będzie okazją do urlopowego szaleństwa. W przyszłym roku 1 maja - czyli Święto Pracy - wypada we wtorek. Z kolei w czwartek 3 maja mamy Święto Konstytucji. Wystarczą 3 dni urlopu, by mieć 9 dni wolnych. Wolne trzeba zaplanować na 30 kwietnia (poniedziałek), 2 maja (środę) i 4 maja (piątek). W ten sposób można odpoczywać od 28 kwietnia (sobota) do 6 maja (niedziela).

Kolejna okazja będzie jeszcze w maju, gdy wypada Boże Ciało. W 2018 roku jest ono 31 maja. Wolny piątek (1 czerwca) pozwoli odpoczywać przez 4 dni. Wtedy poza pracą będziemy od 31 maja do 3 czerwca.

Następny długi weekend wypada w sierpniu. By się nim cieszyć potrzebne będą dwa dni urlopu. Wszystko przez to, że Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wypada w środę 15 sierpnia. Wolne można wziąć w poniedziałek lub wtorek (odpoczywamy 5 dni) lub w czwartek i piątek (odpoczywamy znów 5 dni). Oczywiście cztery dni urlopu pozwolą na wydłużenie wolnego aż do 9 dni.

1 listopada w przyszłym roku to czwartek. Wtedy wystarczy wolne w piątek 2 listopada, by odpoczywać przez cztery dni. Wtedy wolne mamy od 1 do 4 listopada.