Dłuższa przerwa w przelewach. Zrobisz w piątek wieczorem, dojdzie we wtorek

Zrób przelew zawczasu

Poniedziałek 26 grudnia to dzień wolny od pracy, więc Elixir będzie miał tego dnia przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Wróci do normalnego działania we wtorek 27 grudnia. Dlatego też przelewy, które zlecimy w najbliższy piątek 23 grudnia po godzinie 16.00, trafią na konta odbiorców dopiero we wtorek.