Do Polski wracają przymrozki. Sadownicy drżą ze strachu: sady są puste

"Nie mam dobrych wiadomości. Wszystko przemarzło. Mogę to oficjalnie powiedzieć. Rano miałem jeszcze nadzieję, że sytuacja się zmieni, ale niestety nie będzie inaczej. Wszystko jest czarne w środku. 100 procent. Jedyne co mogłoby uratować sytuację to ubezpieczenie od przymrozków. (...) To był najgorszy możliwy scenariusz - mróz w takiej fazie" - dowodził sadownik.