Do Turcji na podstawie dowodu osobistego. Zmiany od 19 kwietnia

Choć po zmianach od 19 kwietnia podczas podróży do Turcji Polacy nie muszą już mieć paszportów, to mają obowiązek przedstawić jakiś dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty. Jak podkreśla eksperta wakacje.pl, dotyczy to również dzieci, o czym nie można zapominać, wybierając się za granicę. Jeśli więc dziecko nie ma paszportu, zadbajmy, by wyrobić mu dowód osobisty, bo bez dokumentu tożsamości nie będzie mogło przekroczyć granicy, czy wsiąść do samolotu.