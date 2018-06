Kornel Morawiecki strofuje premiera. "Synu, zabierz 300+ bogatym"

Wyprawka szkolna, czyli tzw. 300+, nie powinna być wypłacana bogatszym rodzinom - mówi Kornel Morawiecki, cytowany przez "Super Express". Morawiecki senior twierdzi, że program w obecnej formie jest po prostu niesprawiedliwy.

- Wyprawka 300+ nie powinna być dla wszystkich. Dla tych, którzy zarabiają bardzo dobrze, nie powinno być tego dodatku. Po co im to? Rząd PiS powinien miarkować ten program. Jak ktoś zarabia duże pieniądze, to mu to jest niepotrzebne. To jest potrzebne biednym - takimi słowami, jak pisze "Super Express" Kornel Morawiecki strofuje syna-premiera.