"Dobry start". Oszustwa na "300+". Ministerstwo ostrzega przed próbami wyłudzeń

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków w programie "Dobry start", popularnie nazywanym "300+". Ministerstwo Cyfryzacji podpowiada, w jaki sposób można składać wnioski i ostrzega przed fałszywymi stronami rejestracyjnymi.

"Składasz wniosek, by otrzymać 300 złotych w programie "Dobry start"? Pamiętaj o bezpieczeństwie, nie daj się nabrać" - przestrzega ministerstwo.

Wideo: Rząd da 300 zł na wyprawkę szkolną, a co z darmowymi podręcznikami?

"Nie istnieją inne strony, które służą do składania wniosków" - wskazuje MC.

Resort cyfryzacji radzi, by w razie wątpliwości, czy mamy do czynienia z wiarygodną stroną należy kliknąć na symbol kłódki w pasku adresu. To pozwoli sprawdzić, na kogo został wystawiony certyfikat.