"Dobry start". Pierwsze wypłaty na wyprawki dla uczniów zostały uruchomione

Ruszyły już pierwsze przelewy w ramach programu "Dobry start" - poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

- Myślę, że idziemy na jakiś rekord w liczbie złożonych wniosków drogą elektroniczną. Gdyby to się zbliżyło w "Dobrym starcie" do poziomu około 40 proc., to będzie mistrzostwo świata. Liczę, że jest na to szansa, bo wniosek nie jest skomplikowany - skomentowała Rafalska.