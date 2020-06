Dodatek solidarnościowy już dostępny. Do wzięcia 4,2 tys. zł

Czasu jest niewiele, aby otrzymać dodatek solidarnościowy. O nową pomoc dla osób, które straciły pracę w trakcie pandemii koronawirusa, można starać się już teraz, ale wniosek powinien zostać złożony do końca siepnia - przypomina dziennik "Fakt".

Chodzi jednak o osoby, zatrudnione na umowę o pracę, które dostały dostały wypowiedzenie lub ich umowa o pracę na czas określony, po tym terminie, wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

W sumie dostać można 4,2 tys. zł. 1,4 tys. zł miesięcznie przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Dodatek można jednak otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. To oznacza, że aby skorzystać z całej tej sumy dokumenty należałoby przesłać do końca czerwca.