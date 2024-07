Dodatek za pracę nocną wzrósł. Oto ile wynosi

Konkretne wartości dodatku w nadchodzących miesiącach

W miesiącu lipcu, kiedy do przepracowania jest 184 godziny, dodatek za każdą godzinę pracy nocnej wynosi 4,67 zł brutto. W sierpniu i wrześniu, gdy przewidziano 168 godzin pracy, dodatek wzrasta do 5,12 zł brutto za godzinę. W październiku stawka wraca do 4,67 zł brutto za godzinę, natomiast w listopadzie osiąga 5,66 zł brutto, a w grudniu ustala się na poziomie 5,38 zł brutto. Takie zmiany wynikają z różnej liczby godzin roboczych w poszczególnych miesiącach i wiążą się z aktualizacjami w obliczeniach minimalnego wynagrodzenia - piszą wiadomosci.wp.pl.