Dodatkowe pieniądze dla emerytów już jutro. Tyle dostaną na rękę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje redakcję WP Finanse, że czternasta emerytura nie podlega potrąceniom, takim jak zajęcia komornicze. Co więcej, to dodatkowe świadczenie nie będzie brane pod uwagę przy ustalaniu dochodu w kontekście pomocy społecznej, alimentów czy 500 plus dla niesamodzielnych.