Załamanie na rynku kredytów. Polacy przestają zgłaszać się po pożyczkę na mieszkanie

W czerwcu 2022 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 19,52 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 48,42 tys. rok wcześniej. To spadek o 59,7 proc. w porównaniu do ubiegłorocznego czerwca i o 18,1 proc., jeśli porównujemy z majem 2022 roku - podało w poniedziałek BIK.